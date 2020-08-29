В селе Башкирии заменили фонари по проекту «Реальные дела»

В селе Байкибашево Караидельского района завершена замена устаревших уличных светильников на новые. Теперь жители могут передвигаться в темное время суток, не опасаясь автомобилей. Сельчане и дальше намерены улучшать качество жизни.

Наиль Галиханов – коренной житель села Байкибашево. Родился и вырос на улице Кооперативной и лично видел, как с годами жизнь в деревне менялась в лучшую сторону. Асфальтированная дорога, газопровод. Но в тёмное время суток мужчина старался не выходить лишний раз за ворота. До недавнего времени.

Очень большие перемены происходят в последние годы. Очень хорошо развивается наше село. Хорошие социальные объекты появляются. Надо сказать и насчёт освещения. Все улицы нашего села освещены, установили новые светильники. Очень хорошо освещают в ночное время. Наиль Галиханов, житель с. Байкибашево

Новые светильники появились и на месте будущей спортивной площадки с мягким покрытием. Проект уже разработан, ведутся строительные работы. Обновят и памятник ветеранам Великой Отечественной войны. По словам управделами местной администрации Миланы Ахкамовой, жизнь в отдалённом селе по комфорту не будет уступать условиям в райцентре. Сейчас в планах молодого чиновника – создание еще одной деревенской достопримечательности.

У нас имеется пруд. И хотелось бы благоустроить его территорию, облагородить. Напротив пруда находится мечеть, там часто проводят никахи. И хотелось бы для молодожёнов установить арку, чтобы там были красивые фотосессии, чтобы вешали замки по свадебным традициям. Милана Ахкамова, управляющая делами администрации Байкибашевского сельсовета

Решить проблему с освещением улиц помог проект «Реальные дела». Жители намерены и дальше участвовать в республиканских программах, готовы при этом софинансировать определенные виды работ. Через программу поддержки местных инициатив они надеются сделать питьевую воду одинаково доступной для всех подворий.