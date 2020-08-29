В селе Башкирии заменили фонари по проекту «Реальные дела»

В селе Байкибашево Караидельского района завершена замена устаревших уличных светильников на новые. Теперь жители могут передвигаться в темное время суток, не опасаясь автомобилей. Сельчане и дальше намерены улучшать качество жизни.
Наиль Галиханов – коренной житель села Байкибашево. Родился и вырос на улице Кооперативной и лично видел, как с годами жизнь в деревне менялась в лучшую сторону. Асфальтированная дорога, газопровод. Но в тёмное время суток мужчина старался не выходить лишний раз за ворота. До недавнего времени.
Новые светильники появились и на месте будущей спортивной площадки с мягким покрытием. Проект уже разработан, ведутся строительные работы. Обновят и памятник ветеранам Великой Отечественной войны. По словам управделами местной администрации Миланы Ахкамовой, жизнь в отдалённом селе по комфорту не будет уступать условиям в райцентре. Сейчас в планах молодого чиновника – создание еще одной деревенской достопримечательности.
Решить проблему с освещением улиц помог проект «Реальные дела». Жители намерены и дальше участвовать в республиканских программах, готовы при этом софинансировать определенные виды работ. Через программу поддержки местных инициатив они надеются сделать питьевую воду одинаково доступной для всех подворий.
В Байкибашево, где проживают порядка 1500 жителей, есть свой детский сад, школа, медучреждение. Для комфорта сельчан дороги в населенном пункте заасфальтировали. А буквально пару недель назад на всех 16 улицах установили новые светильники. Но жители на этом решили не останавливаться. В следующий раз они намерены подать заявку для решения проблем с водоснабжением из-за сложного рельефа местности.