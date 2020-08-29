В Башкирии открыли памятник фронтовикам и труженикам тыла

В Ермекеевском районе открыли памятник воинам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Идея создания мемориала принадлежит уроженцу села Спартак. Причем место установки – центр населенного пункта – выбрали неслучайно. Оно имеет историческое значение.

«Вспомним всех поименно, горем вспомним своим». Строки из стихотворения Роберта Рождественского на памятнике посвящены и воинам, бившимся на фронтах Великой Отечественной, И тем, кто ковал Победу в тылу. Роковые 40-е забрали у Анны Бочковой детство. С 11 лет работала в совхозе. Сначала девочкой трудилась на площадке обмолота зерна, а после ухаживала за телятами. Жили впроголодь.

Господь, наверное, помог, так и выжили. Картошку терли, хлеба не видели, в лаптях ходили. Вот сейчас мучаюсь с ногами. Папа и три дяди погибли на фронте. Анна Бочкова, труженица тыла

Идейным вдохновителем установки памятника стал уроженец Спартака Валерий Петряков. Его отец Георгий Петряков попал в плен в начале войны. В концлагерях был организатором антифашистского подполья и смог вернуться домой. С детства Валерий Георгиевич слушал истории о войне и самоотверженности тыловиков. Со временем возникла идея установить в память о земляках мемориал. Благое дело поддержали друзья.

Везде находил отклик. Кто-то помог табличку сделать, кто-то плиту, кто-то сюжет выполнить в лазерной графике. Валерий Петряков, инициатор установки памятника

Муниципалитет взял на себя работу по облагораживанию территории. Была проложена дорожка и появилась площадка с постаментом.

Из села Спартак на фронт ушли 140 солдат. Домой вернулись чуть больше половины. А более 300 сельчан были награждены медалями «За доблестный труд в годы Великой Отечественный войны». Работники совхоза внесли свою лепту в общее дело.

В годы войны основным направлением деятельности совхоза «Спартак» было животноводство. На этом самом месте стояли свинофермы. Сельчане трудились не покладая рук, чтобы обеспечить фронт мясом.

Кстати, место возле администрации сельсовета выбрали неспроста. Это здание уже с начала 30-х годов прошлого века было центром культурной и общественной жизни Спартака. И здесь в июне 41-го на собрании сельчане и узнали о начале войны.