В Уфе прошли съемки федерального тревел-шоу

Идет ремонт дорог, улиц, тротуары делают – это здорово. Просто сейчас мы попадаем в то время, когда в городе идет стройка, и такое ожидание: скорее бы это все обновилось, чтобы стало все прекрасно. Я так понимаю, еще годик вы в таком состоянии проживете. Каждый город и каждый участок земли – это такое разное и прекрасное, нужно бывать везде. Нужно съездить и в Бразилию, и в Уфу.

Зоя Бербер, актриса, ведущая телепроекта «Один день в городе»