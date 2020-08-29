В Уфе прошли съемки федерального тревел-шоу

Программа «Один день в городе» является флагманским проектом главного российского познавательного телеканала о путешествиях «Моя Планета».
Сегодня съемочная группа побывала на медовой ярмарке, где приобрела в качестве гостинца башкирский мед. Ведущая передачи – актриса Зоя Бербер, получившая широкую известность благодаря сериалу «Реальные пацаны». В выпусках она рассказывает, что смотреть, где жить, на чем передвигаться, что привезти, как сэкономить. Зрителя также знакомят с особенностями культуры и показывают главные достопримечательности городов. В интервью Зоя Бербер призналась, что в башкирской столице уже не в первый раз, и город является одним из ее любимых.
По ходу съемок зеваки не упускали возможности сделать с российской актрисой селфи. Создатели побывали на площади Салавата Юлаева, в «Арт-квадрате» и на ипподроме «Акбузат», где осваивали уроки верховой езды. Дата выхода серии об Уфе пока не уточняется. Но случится это, скорее всего, не раньше середины осени.