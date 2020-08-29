В Уфе прошли съемки федерального тревел-шоу

Программа «Один день в городе» является флагманским проектом главного российского познавательного телеканала о путешествиях «Моя Планета». 

Сегодня съемочная группа побывала на медовой ярмарке, где приобрела в качестве гостинца башкирский мед.  Ведущая передачи – актриса Зоя Бербер, получившая широкую известность благодаря сериалу «Реальные пацаны». В выпусках она рассказывает, что смотреть, где жить, на чем передвигаться, что привезти, как сэкономить. Зрителя также знакомят с особенностями культуры и показывают главные достопримечательности городов. В интервью Зоя Бербер призналась, что в башкирской столице уже не в первый раз, и город является одним из ее любимых.

Идет ремонт дорог, улиц, тротуары делают – это здорово. Просто сейчас мы попадаем в то время, когда в городе идет стройка, и такое ожидание: скорее бы это все обновилось, чтобы стало все прекрасно. Я так понимаю, еще годик вы в таком состоянии проживете. Каждый город и каждый участок земли – это такое разное и прекрасное, нужно бывать везде. Нужно съездить и в Бразилию, и в Уфу.

Зоя Бербер, актриса, ведущая телепроекта «Один день в городе»

По ходу съемок зеваки не упускали возможности сделать с российской актрисой селфи. Создатели побывали на площади Салавата Юлаева, в «Арт-квадрате» и на ипподроме «Акбузат», где осваивали уроки верховой езды. Дата выхода серии об Уфе пока не уточняется. Но случится это, скорее всего, не раньше середины осени.

Мы выбрали Уфу и приехали сюда, о чем мы ни разу не пожалели. У нас очень насыщенная программа. Мы постарались с разных сторон раскрыть Уфу, не забыть традиции, именно поэтому мы сегодня на ипподроме «Акбузат» – башкирская лошадь, насколько мы знаем, национальное достояние Башкирии. При этом мы хотим рассказать телезрителям о том, что  Уфа – город, который не только чтит традиции, но и  старается развиваться, идти в ногу со временем.

Анастасия Егорова, автор сценария телепроекта «Один день в городе»