В Башкирии отметили 125 лет со дня рождения Шайхзады Бабича

Поэт, участник башкирского национального движения и человек, болевший душой за свой народ. Его имя после революции было под запретом. И даже в наши дни личность Шайхзады Бабича раскрыта не до конца. В Мишкинском районе прошел праздник, посвященный 125-летию со дня рождения поэта.
Он возлагает цветы к бюсту своего великого предка. Исмагил Бабич – прямой потомок поэта, племянник Шайхзады Бабича. Но о родном дяде он слышал лишь из уст односельчан, которые при жизни были знакомы с Бабичем.
Поэт и политический деятель. Но значение его личности до сих пор раскрыто не до конца, уверены историки. Одни его считают и вовсе основателем современного башкирского литературного языка. Эти слова неоднократно прозвучали сегодня во время торжественных мероприятий в честь 125-летия со дня рождения поэта.
Каждая семья здесь носит в сердце его имя и знает свою родословную. С шежере Бабичей теперь можно будет познакомиться и в музее, который открылся сегодня в родной деревне поэта Кигазытамак.
Уходящая корнями вглубь веков родословная Бабичей позволяет утверждать, что уже многие представители этого рода владели грамотой и несли военную службу. Они охраняли границы России, участвовали в военных походах русской армии. А в 1854 году потомками Бабича, башкирами вотчинниками, была основана деревня Кигазытамак Мишкинского района.
В годы гражданской войны в начале 20 века на территории деревни велись активные боевые действия, Кигазытамак переходил то красным, то белым. Особенности рельефа местности позволяли вести длительные перестрелки между западным и восточным берегами реки Сухояз. Следы той давней войны попадаются и по сей день.
А вот рукописи Шайхзады Бабича так и не нашли. Местные говорят, что один из родственников поэта, чтобы избежать репрессий, закопал в земле целый сверток с записями. Творчество поэта после его смерти было в запрете. Шайхзада Бабич ушел из жизни 28 мая 1919 года. При переходе башкирского войска в Зилаирском районе он был убит красноармейцами. И никому неизвестно, сколько еще для республики и своего народа сделал бы ушедший из жизни в возрасте 24 лет великий поэт и общественный деятель.