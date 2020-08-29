В Башкирии отметили 125 лет со дня рождения Шайхзады Бабича

Поэт, участник башкирского национального движения и человек, болевший душой за свой народ. Его имя после революции было под запретом. И даже в наши дни личность Шайхзады Бабича раскрыта не до конца. В Мишкинском районе прошел праздник, посвященный 125-летию со дня рождения поэта.

Он возлагает цветы к бюсту своего великого предка. Исмагил Бабич – прямой потомок поэта, племянник Шайхзады Бабича. Но о родном дяде он слышал лишь из уст односельчан, которые при жизни были знакомы с Бабичем.

Я маленький был, у меня соседка была, они родственники Шайхзады, наверное, были. Он, говорит, сидел там на скамейке, иду, говорит, с коромыслами, он сразу прихватывает и пишет какое-то стихотворение на меня. Исмагил Бабич, племянник Шайхзады Бабича

Поэт и политический деятель. Но значение его личности до сих пор раскрыто не до конца, уверены историки. Одни его считают и вовсе основателем современного башкирского литературного языка. Эти слова неоднократно прозвучали сегодня во время торжественных мероприятий в честь 125-летия со дня рождения поэта.

По указу Главы республики был составлен большой юбилейный план мероприятий, в который входили несколько мероприятий районного масштаба. Вот не зря начинается именно здесь. Сегодня это первое мероприятие, потому что в этой деревне Шайхзада Бабич родился, здесь похоронен его отец, то есть тут практически в каждом доме проживают потомки Бабичей. Эльвира Аиткулова, председатель президиума Всемирного курултая башкир

Каждая семья здесь носит в сердце его имя и знает свою родословную. С шежере Бабичей теперь можно будет познакомиться и в музее, который открылся сегодня в родной деревне поэта Кигазытамак.

Очень дорожим эксклюзивными записями родной сестренки Шайхзады Бабича – Фасахат Бабичевой. Она в 59 году составила в рукописную тетрадь, писала всю родословную Бабичевых, и, основываясь на этих записях, уже расширили шежере. Альбина Гизитдинова

Уходящая корнями вглубь веков родословная Бабичей позволяет утверждать, что уже многие представители этого рода владели грамотой и несли военную службу. Они охраняли границы России, участвовали в военных походах русской армии. А в 1854 году потомками Бабича, башкирами вотчинниками, была основана деревня Кигазытамак Мишкинского района.

В годы гражданской войны в начале 20 века на территории деревни велись активные боевые действия, Кигазытамак переходил то красным, то белым. Особенности рельефа местности позволяли вести длительные перестрелки между западным и восточным берегами реки Сухояз. Следы той давней войны попадаются и по сей день.

Да, пули, гильзы находят люди, картошку когда копают, когда огороды пашут. Вот у нас там есть Хасан-Тау называется, на той стороне. Туда, говорят, во время революции пушки ставили. Мунир Каримов, староста д. Кигазытамак