В Уфе уличные кинотеатры работают бесплатно в рамках акции «Ночь кино»

Сегодня автокинотеатры работают бесплатно. В регионах России проходит акция «Ночь кино». Показ фильмов в Уфе стартовал в 8 вечера. В программе – 3 отечественных фильма. Запустили кинокартину и в амфитеатре на набережной реки Белой.
По всей стране на экранах сегодня российское кино. «Лёд 2», «Холоп» и мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 4». Одни из самых кассовых отечественных картин этого года.
В Уфе показ на 3-х площадках. В автокинотеатрах на пляже Солнечный и в парке имени Мажита Гафури. За вход обычно берут с машины от 300 рублей. Сегодня – бесплатно в рамках всероссийской акции. Показ и в амфитеатре на набережной реки Белой. Но здесь в программе только комедия «Холоп» и анимационное кино «Иван Царевич и Серый волк 4».
Уже в начале следующей недели на больших экранах можно будет посмотреть новые фильмы. В Башкортостане 1 сентября откроются кинотеатры. Ожидают солд-аут. Но при этом есть условие: соблюдение санитарных норм. Соответствующий указ подписал Глава республики Радий Хабиров. Так что условно можно сказать, что впереди ещё одна «Ночь кино».