В Уфе уличные кинотеатры работают бесплатно в рамках акции «Ночь кино»

Сегодня автокинотеатры работают бесплатно. В регионах России проходит акция «Ночь кино». Показ фильмов в Уфе стартовал в 8 вечера. В программе – 3 отечественных фильма. Запустили кинокартину и в амфитеатре на набережной реки Белой.

По всей стране на экранах сегодня российское кино. «Лёд 2», «Холоп» и мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 4». Одни из самых кассовых отечественных картин этого года.

Звук у нас 5.1, его хватает примерно на 100 метров, но чистый звук будет на расстоянии до 50 метров. Юнир Аминев, директор киностудии «Башкортостан»

В Уфе показ на 3-х площадках. В автокинотеатрах на пляже Солнечный и в парке имени Мажита Гафури. За вход обычно берут с машины от 300 рублей. Сегодня – бесплатно в рамках всероссийской акции. Показ и в амфитеатре на набережной реки Белой. Но здесь в программе только комедия «Холоп» и анимационное кино «Иван Царевич и Серый волк 4».

Мы не можем нарушать тишину. Рядом находятся жилые дома, и шуметь после 11 уже нельзя. А вот в автокинотеатрах такой преграды нет. Там звук транслируется на радиоприёмники машин. Рустэм Султангузин, заместитель директора киностудии «Башкортостан»