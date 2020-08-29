В Уфе ветераны отправились в сплав в честь 75-летия Победы

Ветераны Уфы отправились в двухдневный сплав по реке Уфимке в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В акции участвуют 12 человек – опытные путешественники. Им предстоит пройти путь по реке в 75 километров.

Марина Лумпова – опытная путешественница, ее стаж – 30 лет. Говорит, что для нее участие в сплаве уфимских ветеранов будет одним из самых легких. По сложности прохождения на байдарке река Уфимка имеет низкий уровень. Признается, что акция для нее очень близка по духу: посвящена Победе в Великой Отечественной войне и памяти героев-предков.

Это Победа, по-другому не скажешь. Деды наши, прадеды… Сложно выразить это чувство. Это Победа. Марина Лумпова, участник сплава ветеранов Уфы

Все участники акции – ветераны войны и труда Уфы в возрасте от 61 года. Плыть в байдарке придется приноровившись. Сидение – это всего лишь маленькая дощечка. Для безопасности каждый в спасательном жилете.