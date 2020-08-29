В Башкирии фигуристы восстанавливают форму после пандемии

Башкирский спорт продолжает восстанавливаться после пандемии. Подготовку к новому сезону ведут фигуристы. В этом виде спорта дистанционные тренировки сложно себе представить, ведь для полноценных занятий нужен лед.
Они снова, как и прежде, режут коньками лед, пробуют, ошибаются и учатся, двигаясь к своей мечте. Совсем юные уфимские фигуристки снова на льду, несмотря на все проблемы. Вике Михневич 7 лет, и она уверена, что однажды попадет на Олимпиаду.
Заниматься после пандемии башкирские фигуристы начали еще в конце июня. А вот спортсменам из других городов повезло куда меньше. Ребята из Салавата и Стерлитамака пока до сих пор занимаются в режиме онлайн. Вместе с тем сейчас Федерация фигурного катания начинает набор новичков.
Федерация фигурного катания сейчас занимается реализацией проекта «Поверь в себя». Он заключается в поддержке некоммерческих организаций грантами Главы республики.
Это не последние мероприятия в рамках проекта «Поверь в себя» в этом году. Говорить о соревновательном сезоне пока рано. Старты, запланированные на начало осени, перенесены на зиму.