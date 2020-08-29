В Башкирии фигуристы восстанавливают форму после пандемии

Башкирский спорт продолжает восстанавливаться после пандемии. Подготовку к новому сезону ведут фигуристы. В этом виде спорта дистанционные тренировки сложно себе представить, ведь для полноценных занятий нужен лед.

Они снова, как и прежде, режут коньками лед, пробуют, ошибаются и учатся, двигаясь к своей мечте. Совсем юные уфимские фигуристки снова на льду, несмотря на все проблемы. Вике Михневич 7 лет, и она уверена, что однажды попадет на Олимпиаду.

Я очень скучала по льду. Меня отдали на фигурное катание в три года. Мой кумир – это Александра Трусова. Она очень веселая. Думаю, что она похожа на меня. Виктория Михневич

Заниматься после пандемии башкирские фигуристы начали еще в конце июня. А вот спортсменам из других городов повезло куда меньше. Ребята из Салавата и Стерлитамака пока до сих пор занимаются в режиме онлайн. Вместе с тем сейчас Федерация фигурного катания начинает набор новичков.

Сейчас Федерация фигурного катания проводит набор детей в возрасте от 3 до 4 лет. Набор уже ведется сейчас. Также будет и в сентябре, и в октябре. Ждем мальчиков и девочек. Информацию можно узнать по телефонам, которые есть у нас на страничках в социальных сетях. Нина Петушкова, тренер Федерации фигурного катания Республики Башкортостан

Федерация фигурного катания сейчас занимается реализацией проекта «Поверь в себя». Он заключается в поддержке некоммерческих организаций грантами Главы республики.

Очень в данный момент актуальна эта поддержка, потому что помогает нашим спортсменам находится в определенной форме. Мы уже провели мастер-класс на льду, мастер-класс по общефизической подготовке в рамках этого проекта. Ульяна Тыртышная, председатель Федерации фигурного катания Республики Башкортостан