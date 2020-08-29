В Башкирии в бараке нашли окровавленные вещдоки и сгнивший череп

Странную находку сделали жители Стерлитамака минувшим вечером.
В Стерлитамаке горожане во время прогулки по городу наткнулись на жуткую находку. В одном из заброшенных зданий в квартале улиц 7 ноября и Садовой горожане чуть не наступили на человеческий череп.
Однако, на этом вечер находок только начинался. Оказалось, чуть поодаль лежали коробки с… окровавленными вещдоками!
Все вещи были тщательно упакованы в конверты и подписаны. Так, например, мужские брюки изъяты стражами порядка, судя по дате, в 2016 году. Однако бирка старая – на ней указан Следственный комитет при Прокуратуре Башкирии. Ведомство стало самостоятельным в 2011 году. По всей видимости, еще как минимум 5 лет сотрудники использовали старые бирки.
Все материалы в этой коробке связывает одно уголовное дело: на каждом конверте и пакете номер дела идентичен. Неизвестная трагедия произошла на улице Артема в августе 2016 года. Следователи сделали вырезы с дивана, изъяли мужские брюки, полотенце. На некоторых из них есть «пятна бурового цвета». Чаще всего в криминалистике так обозначают кровь.
По одному из пакетов становится понятно – тогда в квартире умерла женщина. В отдельном конверте упакованы «образцы содержимого рта на марлевом тампоне трупа…». Те же образцы есть и на предметных стеклах. Внутри конверта на стеклах действительно можно разглядеть багровые очертания.
Рядом с вещдоками горожане обнаружили несколько костей, череп, а чуть подальше – кусок челюсти. Примечательно, что одна из костей имеет что-то вроде маркировки.
Ситуация действительно странная. Дело в том, что в соседнем здании буквально в двух шагах от барака находится городской следственный отдел. Там же сидят сыщики Стерлитамакского района.
Редакция bash.news будет следить за развитием событий. Мы обратились за комментарием в Следственный комитет Башкирии и обязательно опубликуем его позже.