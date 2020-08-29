В Башкирии в бараке нашли окровавленные вещдоки и сгнивший череп

Странную находку сделали жители Стерлитамака минувшим вечером.

В Стерлитамаке горожане во время прогулки по городу наткнулись на жуткую находку. В одном из заброшенных зданий в квартале улиц 7 ноября и Садовой горожане чуть не наступили на человеческий череп.

Однако, на этом вечер находок только начинался. Оказалось, чуть поодаль лежали коробки с… окровавленными вещдоками!

Все вещи были тщательно упакованы в конверты и подписаны. Так, например, мужские брюки изъяты стражами порядка, судя по дате, в 2016 году. Однако бирка старая – на ней указан Следственный комитет при Прокуратуре Башкирии. Ведомство стало самостоятельным в 2011 году. По всей видимости, еще как минимум 5 лет сотрудники использовали старые бирки.

Все материалы в этой коробке связывает одно уголовное дело: на каждом конверте и пакете номер дела идентичен. Неизвестная трагедия произошла на улице Артема в августе 2016 года. Следователи сделали вырезы с дивана, изъяли мужские брюки, полотенце. На некоторых из них есть «пятна бурового цвета». Чаще всего в криминалистике так обозначают кровь.

По одному из пакетов становится понятно – тогда в квартире умерла женщина. В отдельном конверте упакованы «образцы содержимого рта на марлевом тампоне трупа…». Те же образцы есть и на предметных стеклах. Внутри конверта на стеклах действительно можно разглядеть багровые очертания.

Мы с друзьями гуляли с собакой мимо. Пес побежал в сторону «заброшки», мы, естественно, за ним. Ну и уже внутри нашли сначала череп, потом кости и коробку с документами. Пригляделись, а это вещдоки какие-то. Решили пойти домой от греха подальше. Алина Ф., жительница Стерлитамака

Рядом с вещдоками горожане обнаружили несколько костей, череп, а чуть подальше – кусок челюсти. Примечательно, что одна из костей имеет что-то вроде маркировки.

Ситуация действительно странная. Дело в том, что в соседнем здании буквально в двух шагах от барака находится городской следственный отдел. Там же сидят сыщики Стерлитамакского района.