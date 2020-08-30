Стала известна судьба 35-летней женщины, пропавшей в Уфе

В столице Башкирии завершились поиски пропавшей без вести 35-летней Ирины Уваровой. Женщину искали несколько дней. В среду, 26 августа, она ушла из дома в неизвестном направлении, однако обратно так и не вернулась.

Близкие Ирины забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам. Ориентировка на пропавшую женщину появилась в социальных сетях и местных СМИ.

Вчера вечером, 29 августа, волонтеры сообщили хорошую новость. К счастью, Ирина нашлась живой. Где она находилась столько дней - не сообщается.