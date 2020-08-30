Стало известно, когда в России наступит «бабье лето»

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, когда наступит «бабье лето» в стране. Об этом он сообщил изданию ТАСС.

Эксперт опроверг информацию о наступлении «бабьего лета» 14 сентября, как говорится в народной примете. По его словам, оно может наступить в период с сентября по начало октября. Также он отметил, что теплая погода после ненастья не является им.

Существует мнение, что «бабье лето» начинается с 14 сентября, но это не так. Нет четких дат его наступления. «Бабье лето» - период теплой погоды после затяжного ненастья, поэтому прежде, чем мы сможем порадоваться ему, нам придется хорошенько промокнуть, поежиться от холода. Оно наступает обычно в сентябре или первой декаде октября.

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра РФ

Вильфанд подчеркнул, что «бабье лето» связано с приходом азовского антициклона. Данное явление довольно-таки редкое и бывает примерно два раза в три года.