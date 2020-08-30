В Башкирии в заброшенном доме подростка ударили ножом в живот

В одной из деревень Ишимбайского района 16-летнего подростка ударили ножом в живот. Инцидент произошел в пятницу, 28 августа, в заброшенном здании. Об этом сообщает издание КП-Уфа.

Юношу доставили в больницу поздней ночью. Медики диагностировали ему «проникающее ножевое ранение передней брюшной стенки». На место происшествия выехали оперативники.

Нападавший был задержан по горячим следам. Им оказался 15-летний приятель потерпевшего. Свою вину он признал.