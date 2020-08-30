Продолжаются поиски 17-летнего подростка, пропавшего под Уфой

Продолжаются активные поиски пропавшего без вести 17-летнего Тимура Ясавиева. Юношу ищут с 16 августа. В тот день он ушел из Башкирского агропромышленного колледжа и больше на связь не выходил.
Поисками парня занимаются полицейские. Телефоны для связи: 8 (917) 782-23-10 или 02.
Приметы Тимура: светловолосый, рост около 165 см, темно-карие глаза. Особые приметы: имеется родинка с правой стороны возле верхней губы. Юноша был одет темно-синие трико, белую футболку, темную куртку и серо-бежевые кроссовки.