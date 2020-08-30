В Уфе перекрыли часть улицы Ленина

В столице Башкирии временно закрыли движение на участке дороги по улице Ленина. Это связано с проведением работ по асфальтированию дороги. Об этом сообщили в столичной мэрии.

Движение закрыли от улицы Пушкина до бульвара Ибрагимова. Ограничение будет действовать до 10 октября. Кроме того, на данном участке дороге изменилась смеха движения пассажирского транспорта, а также приостановлено движение троллейбусов