В России выявили почти 5 тысяч новых случаев коронавируса

На сегодняшний день в мире складывается крайне неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. В России выявлено 4 980 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших составляет 990 326 человек.

От COVID-19 за последние сутки скончались 68 человек. Всего в России от коронавирусной инфекции умерли 17 093 пациента. Данные предоставлены порталом стопкоронавирус.рф.