В России выявили почти 5 тысяч новых случаев коронавируса

На сегодняшний день в мире складывается крайне неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. В России выявлено 4 980 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших составляет 990 326 человек.
От COVID-19 за последние сутки скончались 68 человек. Всего в России от коронавирусной инфекции умерли 17 093 пациента. Данные предоставлены порталом стопкоронавирус.рф.
За последние сутки на поправку пошли 2 599 пациентов. Общее число выздоровевших - 806 982. Тестирование прошли более 36,4 млн человек.