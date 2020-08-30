В Башкирии отчим изнасиловал двух несовершеннолетних падчериц

В одном из сел Благовещенского района отчим изнасиловал своих падчериц. Мама девочек обратилась в полицию. Подробности произошедшего рассказали корреспонденты КП-Уфа.

Женщина рассказала, что 14 июня супруг изнасиловал ее 15-летнюю дочку, а 23 августа - 13-летнюю. Все это произошло в их общем доме.

Оперативники задержали 45-летнего отчима девочек. Его доставили в следственный отдел. Оказалось, что задержанный ранее уже имел проблемы с законом. Так, в прошлом году мужчину судили за неисполнение родительских обязанностей.