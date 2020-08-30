Следователи проверяют приватизацию БСК

Сериал под названием «Куштау» на неделе получил неожиданное продолжение. На ситуацию вокруг шиханов и Башкирской содовой компании отреагировал Владимир Путин. Президент страны заявил не только о недобросовестности акционеров, переводящих доходы предприятия в оффшоры, но и о необходимости вернуть «Соду» под контроль государства. Генпрокуратура уже выявила нарушения закона при приватизации. Так каким образом республика потеряла в БСК 24% акций?
Из чисто народного достояния Куштау за последний месяц уже стал общенациональным. Название шихана, который раньше знали разве что местные жители, все чаще на устах у звезд, политиков, общественных деятелей. Кульминацией этой истории стало заявление президента страны на совещании с членами правительства.
Говоря проще, дивиденды – доход акционеров. Сумма, которую можно было вложить на модернизацию, социальные нужды, повышение зарплат рабочих уходила на кипрские счета, во Францию и Швейцарию, где проживают владельцы БСК. После сообщений о запрете разработки шиханов руководство Башкирской содовой компании заявило, что будет вынуждено сокращать число сотрудников, а также может уменьшить выплаты на «социалку». В правительстве подобные высказывания назвали не иначе как шантажом. А местные жители заявили, что уже давно не ощущают поддержки предприятия.
Владимир Путин поручил Генпрокуратуру провести проверку законности сделки, в результате которой был утрачен контроль за активами со стороны государства. Результаты не заставили себя долго ждать.
На фоне таких обстоятельств говорить о выкупе государством контрольного пакета акций уже не приходится. Радий Хабиров заявил, что основной вариант возврата – признание незаконной сделок 2007 и 2013 годов, в результате которых доля республики снизилась с 62% до 38%.
Утрата госконтроля в «Соде» проходила постепенно. Поначалу были выведены все лицензии на сырьевую компанию. После этого продали цементное производство подставным предприятиям, опять же на Кипре. Как считают эксперты, финальным штрихом стало занижение стоимости активов во время слияния «Соды» и «Каустика».
Предварительный ущерб оценивается в нескольких десятков миллиардов рублей. При этом официальных заявлений от акционеров БСК на тему возврата госпакета пока не поступало.
Очевидно, что дальнейшая судьба предприятия будет решаться уже в рамках уголовного дела. Материалы проверки Генпроркуратуры по фактам злоупотреблений направлены в Следственный комитет Российской Федерации. Сотрудники правоохранительных органов проверят и чиновников, которые допустили уход предприятия в частные руки.