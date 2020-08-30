Следователи проверяют приватизацию БСК

Сериал под названием «Куштау» на неделе получил неожиданное продолжение. На ситуацию вокруг шиханов и Башкирской содовой компании отреагировал Владимир Путин. Президент страны заявил не только о недобросовестности акционеров, переводящих доходы предприятия в оффшоры, но и о необходимости вернуть «Соду» под контроль государства. Генпрокуратура уже выявила нарушения закона при приватизации. Так каким образом республика потеряла в БСК 24% акций?

Из чисто народного достояния Куштау за последний месяц уже стал общенациональным. Название шихана, который раньше знали разве что местные жители, все чаще на устах у звезд, политиков, общественных деятелей. Кульминацией этой истории стало заявление президента страны на совещании с членами правительства.

Башкирская содовая компания, контрольный пакет принадлежит частным лицам. Деньги, заработанные компанией, практически в развитие не инвестируются, в регионе не остаются. При общем объёме выручки в прошлом, в 2019 году 45 миллиардов рублей на инвестиционные цели пошло только 2,5 миллиарда рублей. Где деньги? Известно где – в офшорах. Смотрите, на дивиденды в 2018 году было направлено 12,3 миллиарда рублей. Это, как вы думаете, сколько от чистой прибыли? 106 процентов. Больше, чем вся чистая прибыль. Владимир Путин, Президент Российской Федерации

Говоря проще, дивиденды – доход акционеров. Сумма, которую можно было вложить на модернизацию, социальные нужды, повышение зарплат рабочих уходила на кипрские счета, во Францию и Швейцарию, где проживают владельцы БСК. После сообщений о запрете разработки шиханов руководство Башкирской содовой компании заявило, что будет вынуждено сокращать число сотрудников, а также может уменьшить выплаты на «социалку». В правительстве подобные высказывания назвали не иначе как шантажом. А местные жители заявили, что уже давно не ощущают поддержки предприятия.

Владимир Путин поручил Генпрокуратуру провести проверку законности сделки, в результате которой был утрачен контроль за активами со стороны государства. Результаты не заставили себя долго ждать.

В ходе проведенной проверки выявлены нарушения законодательства о приватизации. Переход прав на названные имущественные комплексы произведен помимо воли Российской Федерации. В целях защиты интересов государства Генеральной прокуратурой в Арбитражный суд Республики Башкортостан заявлен иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения. Генпрокуратура

На фоне таких обстоятельств говорить о выкупе государством контрольного пакета акций уже не приходится. Радий Хабиров заявил, что основной вариант возврата – признание незаконной сделок 2007 и 2013 годов, в результате которых доля республики снизилась с 62% до 38%.

Мы не можем сказать, что когда предприятие контролировалось республикой, оно плохо работало. Оно было, по сути, монополистом, эффективно развивалось. То же цементное производство, которое было выведено в 2007 году, в него было вбухано 5-6 млрд и потом за копейки выведено. Поэтому я считаю, что мы войдем в управление предприятием и спокойно будем решать вопрос по дальнейшему поиску сырьевой базы и модернизации производства. Радий Хабиров Глава Республики Башкортостан

Утрата госконтроля в «Соде» проходила постепенно. Поначалу были выведены все лицензии на сырьевую компанию. После этого продали цементное производство подставным предприятиям, опять же на Кипре. Как считают эксперты, финальным штрихом стало занижение стоимости активов во время слияния «Соды» и «Каустика».

Несколько предприятий слили в БСК, среди них «Сода» была самым прибыльным и рентабельным. Но путем не вполне законных операций стоимость «Соды» была значительно занижена, а стоимость других предприятий, входящих в этот холдинг, значительно завышена. Азат Янгиров, доктор экономических наук, ректор института образования Республики Башкортостан

Предварительный ущерб оценивается в нескольких десятков миллиардов рублей. При этом официальных заявлений от акционеров БСК на тему возврата госпакета пока не поступало.

Вся программа приватизации, пополнения бюджета за счет ее доходной части, продажи госимущества – не очень рационально. Поэтому нужны хорошие хозяйственники, топ-менеджеры, которые могли бы пополнять бюджет не только за счет налогов, но и приносящей прибыль деятельности. Светлана Парфенова, доцент кафедры философии и политологии БашГу