Стало известно, как изменится жизнь школьников с 1 сентября в Башкирии

Школьников перестанут вызывать к доске, отменяются и звонки на перемены – их будут объявлять сами учителя. Новый атрибут школьной формы - медицинская маска. Впрочем, заставлять их носить учащихся не будут, а вот педагоги – обязаны. При проверке тетрадей надеть придется еще и перчатки. Все для того, чтобы вновь не уходить в онлайн и не допустить вспышек коронавируса в учебных заведениях. Пандемия доказала, как бы не мечтали раньше оставаться во время уроков дома, учиться в классах все же лучше.

Аксессуары у школьников в этом году специфичные: маску Влада как истинная леди подбирает в тон форме. На руках – перчатки, тоже светлые. А в рюкзаке кроме учебников и тетрадей ещё и антисептики. И это ради того, чтобы вновь не уйти на удалёнку, дети соскучились по привычным занятиям в школе.

В школу Влада Смирнова в этом году пойдёт 2 сентября. День знаний пройдёт онлайн, линейка в учебном заведении только у первоклашек и будущих выпускников. Такие правила по всей республике.

Уроки у всех очно. Но обязательно у школьников будут измерять температуру. На входе антисептики и яркая разметка на полу – для соблюдения дистанции. Дабы избежать столпотворения, потоки учеников и учителей разделили, так, например, в 39-й школе оборудовали 6 выходов, один из них был запасным.

Если температура 37,1 и выше, то мы заносим данные в журнал, и ребёнка в изолятор. Он ожидает медицинскую помощь. Айгуль Ганиева, директор школы №39 г. Уфы

На время детей перестанут вызывать к доске. А учителя выйдут на сцену – так назвали место перед учениками, площадку ограничили разметкой. Ширина условных школьных подмостков – 1,5 метра. Ещё столько же до маленьких зрителей, которые подобно преданным фанатам не должны пропустить ни одного выступления преподавателя.

Но в начальных классах учитель, конечно же, оказывает индивидуальную помощь, подходит к ученикам, но, соответственно, в масках и перчатках. Дина Валиева, преподаватель начальных классов школы №39 г. Уфы

Русский, английский и математика даже у старшеклассников будут в одном классе. В другие кабинеты ученики уйдут только на уроки информатики, физики, химии и биологии, где необходимо использование техники или лабораторные исследования, физкультура по возможности на улице. В классах поставили обеззараживатели воздуха. По графику будут проветривать помещения и коридоры, а также проводить обработку.

Всеми средствами дезинфекции школа обеспечила из своих внебюджетных средств, и помог благотворительный фонд. С родителей деньги собирать не будем Айгуль Ганиева, директор школы №39 г. Уфы

За соблюдением санитарных норм проследят медицинские инспекторы. Первые две недели охватят 500 школ по всему Башкортостану. Нарушения блюстители порядка в белых халатах будут заносить в чек-листы. Например, отсутствие маркировки для социальной дистанции или журнала с отметками о температуре. Директора учебных заведений обязаны будут исправить.

Медицинские инспекторы – это более 1000 студентов – будущих эпидемиологов. В районах республики им обещают предоставить жильё и питание. Работа в школах зачтётся как практика. Её будут проходить посменно – по четыре часа. Когда поступали, ещё не знали о том, насколько будет важна их профессия.

Спустя две недели на смену будущим медикам придут будущие педагоги. Они будут выполнять роль инспекторов до конца четверти. Сами студенты вузов, начиная со второго курса, после или до прохождения практики будут учиться дистанционно. Очно – только первокурсники. Так до 1 ноября. После произойдёт рокировка. Сделано это для того, чтобы развести потоки и уменьшить количество находящихся одновременно людей в общежитиях и аудиториях.

Аналогичная система у нас сейчас разработана и по средним профессиональным образовательным учреждениям. Но только они обучаются у нас 1 и 4 курсы в очном режиме до 1 октября. Затем уже к ним подходят на смену 2 и 3 курсы, которые первый месяц учёбы находились на практике. Айбулат Хажин, министр образования и науки Республики Башкортостан