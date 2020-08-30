«Люди с удовольствием ездят»: где отдохнуть в Башкирии осенью 2020

В период пандемии количество отдыхающих на курортах Башкирии выросло в разы. В летний сезон номерной фонд региональных гостиниц и баз отдыха был забронирован на месяцы вперед. Ажиотаж сохраняется и в преддверии осени. Тем более, что туры можно было приобрести с кэшбеком, вернув до 15 тысяч рублей с путевки. Но оформить тур нужно было успеть до 28 августа.

Вместо песчаных дюн арабской пустыни – леса Иглинского района. Квадротуры по грязевым тропам набирают популярность среди жителей республики. Организаторы в течение двух месяцев разрабатывали для отдыхающих маршруты разной степени сложности.

У нас около пяти-шести троп. Смотрим, сколько опытных человек у нас в группе идёт. После этого мы выбираем тропу, по которой мы поведем эту группу. Владислав Василевский, организатор тура на квадроциклах

Так красиво тут. От города 40 минут. Выехал, покатался. Три часа с природой. Это другое, это не Турция. Максим Ступников, участник тура на квадроциклах

С другой стороны можно взглянуть и на башкирскую столицу. Тысячи туристов совершили пешие прогулки с гидом по историческому центру Уфы. Увидеть достопримечательности с высоты второго этажа можно будет после запуска экскурсионного автобуса, который представили на неделе.

Даже есть экзотические виды. Там погружение в башкирскую культуру, в башкирскую этнику. Людям это нравится, люди с удовольствием ездят, с удовольствием на это смотрят. Салават Нафиков, председатель Госкомитета Республики Башкортостан по туризму

В прошлом году республику посетили 2 миллиона 700 тысяч человек, что на 200 тысяч больше, чем годом ранее. Объём платных услуг в сфере туризма достиг 13,5 миллиардов рублей – девятое место среди регионов России. Гостей со всего мира привлекают пещера Шульган-таш, одни из лучших в стране горнолыжные курорты и лечебные санатории, активно развивающиеся этно- и агротуризм. И хотя цены на отдых в текущем году выросли в разы на фоне коронавируса и закрытых границ, люди готовы платить за качественный сервис. Гостям рады и в Караидельском районе, на территории которого находятся 16 турбаз. Их количество растёт с каждым годом.

Хорошо развивается сплав, особенно по реке Юрюзань. Это наши местные товарищи построили две базы – в Шаймуратово и в Бердяше. Сейчас они уже говорят, что к ним приходят местные люди и спрашивают: что нужно, чтобы тоже открыть базу? Я думаю, что маршрут по Юрюзане у нас заработает в полную силу. Ильдар Гарифуллин, глава администрации Караидельского района

Турбазу по душе здесь найдут не только экстремалы, но и семейные пары с детьми. Большинство из них расположены на берегу Павловского водохранилища. Крупнейший туристический объект района – клуб активного отдыха «Звездный», расположенный на отдельном полуострове. До пандемии его посещали в том числе китайцы, европейцы, кубинцы и даже американцы. В связи с коронавирусом пока что основные туристы – из России.

Давно хотели попасть сюда, ни разу не были. Поэтому приехали. Раньше заплывали сюда, понравилась территория большая. Веревочный парк построили прикольный. Дети с него не вылазили, можно сказать. Руслан Даянов, житель г. Уфы

Избалованные заграницей туристы требуют сервиса мирового уровня и от башкирских баз отдыха. Помимо активного или семейного времяпровождения, особые пожелания предъявляются и к номерному фонду.

Мы с каждым годом улучшаем свой сервис, обучаемся. И своим гостям предлагаем именно те категории номеров, которые больше им подходят. От стандарта и эконома до категорий – бунгало и апартаменты. Наталья Романова, управляющая клубом активного отдыха «Звёздный»

Чистый воздух, леса и, конечно же, Павловское водохранилище. Всё это привлекает людей в Караидельский район. В прошлом году муниципалитет посетили 150 тысяч туристов. В 2020 эта цифра увеличится как минимум вдвое. Даже после открытия границ в некоторые страны, большинство номеров на местных турбазах и домах отдыха забронированы как минимум на месяц вперед.