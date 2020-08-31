В Башкирии археологи столкнулись на раскопках с магией

Съемочная группа БСТ прожила один в полевом археологическом лагере близ деревни Кусимово в Абзелиловском районе. В этой экспедиции нам удалось стать свидетелями грандиозного открытия, а еще немного понять, кто они – люди, распутывающие клубок истории.
Это – один день из жизни археолога, удивительный и насыщенный, который съемочная группа БСТ прожила в полевом археологическом лагере близ деревни Кусимово в Абзелиловском районе. В этой экспедиции нам удалось стать свидетелями грандиозного открытия, а еще немного понять, кто они – люди, распутывающие клубок истории.
Ване Киселеву 16. Учится в школе, каждое лето проводит в археологических экспедициях. Говорит, это даже не хобби, а образ жизни. На раскопки в Башкирию приехал из Свердловской области. Сегодня он находит старинную стеклянную бусину.
За самые яркие артефакты нашедшему полагается банка сгущенки. Заслуженный десерт быстро исчезает под книгу Гарсии Маркеса. Атмосферу, которая царит в этом полевом лагере, сложно описать словами. Десятки людей из разных регионов – ученые, студенты, школьники – будто одна семья. Целый месяц живут в палатках, готовят еду на костре и по восемь часов в день, как здесь говорят, "сидят на раскопе", не разгибая спины. Первоначальной целью этой экспедиции к озеру Банное (Якты-Куль) стал курган с захоронением времен Александра Македонского.
Древний мавзолей, или склеп эпохи раннего железа. Этому каменному сооружению около 2,5 тысяч лет. Оно имело, предположительно, округлую форму. Стены его когда-то обрушились и со временем оказались погребены под слоем земли.
Однако неожиданно эти раскопки превратились в событие мирового масштаба. Прямо под курганом была обнаружена гораздо более древняя стоянка эпохи палеолита – крупнейшая на всём Урале. То есть люди жили здесь, как минимум, 300 тысяч лет назад.
Здесь жили неандертальцы, и, возможно, даже питекантропы – о чем говорят найденные орудия труда древних людей. Один из самых удивительных артефактов – каменное рубило, возраст которого оценивают в 500 тысяч лет.
Историк Вячеслав Котов буквально читает слои земли как раскрытую книгу – это своеобразная летопись времен, которая может рассказать, например, о ледниковом периоде или об изменении уровня мирового океана.
Ученые установили, что в ходе эволюции эта территория не раз оказывалась затоплена водой. Три современных озера – Якты-куль, Сабакты и Кара-Балык – когда-то были единым палеоозером, береговая линия которого постоянно менялась.
Это так называемый шурф – археологический разрез, или вскрытие, как говорят сами археологи. Удивительно, но здесь земля в буквальном смысле хранит память о том, как стоянка древних людей – неандертальцев – была снесена волнами того самого всемирного потопа.
Особенно поразило ученых, что столь древний культурный слой, как палеолит, залегает на глубине всего около метра. А потому на артефакты то и дело натыкаются даже жители деревни, перепахивая поля. Директор местного музея имени Кусимова, например, нашла у себя в огороде отлично сохранившиеся каменные наконечники копий и стрел. Подумать только: на заре человечества кто-то охотился такой стрелой на мамонта, а теперь мы держим её в руках.
Археологи установили, что здесь была не только древняя стоянка, а целая мастерская по изготовлению таких каменных орудий.
Воссоздать подобную мастерскую ученые решают прямо в лагере, чтобы наглядно продемонстрировать эту технологию. Лучшие стрелы получались из черного кремня или красной яшмы – их осколки, или как говорят историки, отщепы, острые, как стекло, ими легко порезаться. И их тоже использовали в быту – резали, пилили, обрабатывали шкуры животных. А это еще один мастер-класс – п авка бронзы и меди по технологии древних металлургов.
Заливает расплавленный металл в глиняные литейные формы и руководит процессом девятиклассник Михаил Громогласов. Задача – отлить оригинальное старинное украшение , так называемый птицевидный идол.
Подобное изображение птицы было найдено в нескольких километрах от лагеря – в горном ущелье хребта Крыкты. Его вырезали в скале примерно в 4-м веке до нашей эры. Но вот, что поразительно: точно такой же рисунок есть в пустыне Наска в Перу – он имеет гигантские размеры и увидеть его можно только с воздуха. Кто и зачем сделал миниатюрную копию этого изображения на башкирской горе – большая загадка.
В этом году раскопки на кургане в Кусимово выявили еще один, уже третий кульутрный слой – средневековый. Удалось найти целый набор украшений, принадлежавших женщине – бронзовые браслеты, яркие бусы из стеклянной пасты, всевозможные накладки на ремень и пряжку, очень напоминающую застежку от детских советских сандалий. Оказывается, эта технология стара, как мир.
Подобных курганов эпохи раннего железа в этих местах несколько, уверены ученые. Один из них находится на вершине горы Улек Мурун, что в переводе означает Мертвый мыс.
Уже больше двух тысяч лет на Южном Урале существует древний обряд поклонения горе. Одно из его проявлений заключается в том, чтобы принести на вершину камень и оставить его здесь. Это воспринималось как некое искупление грехов. Обряд существует и по сей день, потому что здесь есть и достаточно свежие камни.
Камеральная лаборатория – в полевом лагере это обычная палатка, куда стекаются все находки с раскопок. Здесь их очищают от земли, обрабатывают спиртом или специальным полимерным раствором и упаковывают в отдельные пакетики. Это называют неотложной полевой консервацией, чтобы сохранить артефакты, которые после извлечения из земли иногда начинают очень быстро рассыпаться.
Сейчас в процессе обработки – найденный на кургане скелет собаки, которая, как считают ученые, была частью некоего ритуального обряда.
На самом раскопе можно встретить цифры на камнях – это условное обозначение высоты. Положение каждой находки фиксируют в трех координатах, а еще фотографируют и зарисовывают. Здесь этим занимается Ульяна Коршунова, архитектор по образованию. Ее задача – представить, как могло выглядеть древнее сооружение и в конечном итоге нарисовать компьютерную 3D-модель.
Племянница ученого-археолога, в экспедиции Ульяна начала ездить в 10-летнем возрасте. Вспоминает самое яркое впечатление детства: как на раскопках могильника ее укладывали рядом со скелетами.
Девушка добавляет: археологи – люди не суеверные, хотя, конечно, шутки о мистике на могильниках иногда бывают.
Шутки шутками, но на этот раз съемочной группе БСТ временами было не до смеха. Камера внезапно и необъяснимо выключалась в самых неожиданных местах, выходили из строя полностью заряженные батареи. Как только мы начинали запись – поднимался ураганный ветер, опрокидывая видеотехнику и все вокруг.
Спокойно спит на древних могилах, пожалуй, только собака с подобающим именем – Афина. Кости с кухни она никогда не путает с костями-артефактами и четко зает главное правило – копать здесь разрешается только людям.
Археологический отряд из города Полевского Сверловской области ради этой экспедиции преодолел 600 километров, некторые приехали на мотоциклах. Но вот загвоздка: завтра – в обратный путь, а один из байков сломался. На починку, как и на раскоп, выходят все вместе. Общими усилиями проблема, к счастью, решена. Такие экспедиции, как лакмусовая бумага, говорят участники, – сразу показывают, кто есть кто на самом деле. И остаются в археологии, как правило, люди настоящие, искренние и преданные поиску исторической истины.