В Башкирии выявили ещё 32 зараженных коронавирусом

Сегодня стало известно количество заболевших коронавирусом в Башкирии. Об этом рассказал Максим Забелин, министр здравоохранения РБ, на совещании в правительстве. Так, за сутки было зарегистрировано ещё 32 заболевших.

Общее количество зараженных за всё время пандемии в Башкирии достигло 7795 человек. В больницах республики находятся 68 пациентов, а лечатся дома — 800. Известно, что с начала пандемии в республике с выздоровлением выписано более чем 88.5% пациентов.