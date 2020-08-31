В Башкирии в серьёзном ДТП пострадали четыре человека

28 августа произошла авария, в которой пострадали четыре человека. Двое из них маленькие дети. Инцидент зафиксирован в ночное время в городе Туймазы.

Известно, что водитель «Лада Калина» не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Произошло столкновение с автомобилем «Киа». В результате инцидента пострадали пассажиры обеих машин.

7-летний ребёнок, 3-летний малыш и двое взрослых были в срочном порядке госпитализированы. Все обстоятельства аварии предстоит установить полиции. Также сотрудники правоохранительных органов выяснят причину трагедии.