Радий Хабиров рассказал, каких людей он не любит

По словам Главы, губернатор не должен быть злым. Зло, по мнению Радия Хабирова, приносит вред как населению, так и инфраструктуре. Именно поэтому злого человека нельзя допускать к власти.

Также Радий Хабиров рассказал, с каким человеческим качеством он не смог бы смириться. Глава отметил, что за годы работы он уже давно отвлёкся от таких «романтических формулировок». Но подчеркнул, что не терпит в людях лебезение, зависть, лживость и мелочность.