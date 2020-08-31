НКО Башкирии получат 36,5 млн рублей на борьбу с коронавирусом

Более 65 миллионов рублей за время пандемии коронавируса привлекли в Башкортостан общественники. Как сообщили в Общественном фонде развития Уфы, это позволило оказать помощь социальным, медицинским учреждениям, волонтерам и нуждающимся жителям республики.

Существенную помощь оказали в Фонде Елены и Геннадия Тимченко. 5 млн рублей направили на поддержку врачей и некоммерческого сектора. Кроме того, предоставлялись средства индивидуальной защиты для врачей в госпиталях. Башкортостан стал одним из 16 регионов страны, с которыми Фонд Тимченко заключил контракт о благотворительной помощи.