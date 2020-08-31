В центре Уфы пешехода сбил автобус

В центре башкирской столицы произошла серьёзная авария. На остановке «Дом печать» был сбит человек. Мужчина попал под колёса маршрутки.

Очевидцы сообщают, что пострадавший получил серьёзные травмы. Скорее всего, мужчина получил сотрясение. Удар был большой силы – об этом говорит разбитое лобовое стекло автобуса.

Кто же нарушил правила дорожного движения, ещё предстоит выяснить. Этим занимаются сотрудники правоохранительных органов. Пострадавший мужчина был успешно госпитализирован.