Жительница Башкирии напала с ножом на возлюбленного

Пресс-служба МВД по РБ сообщила подробности случившегося. Возлюбленные, которые прожили в гражданском браке 18 лет, проводили вечер за распитием спиртных напитков. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, во время которой 49-летняя женщина ударила ножом сожителя в спину.

К счастью, пострадавшего вовремя госпитализировали, а вот его сожительница отправилась в отделение полиции. Оказалось, женщина уже не первый раз попадает в подобную ситуацию – в 2017 году она уже нападала с ножом на своего избранника. Сохранится ли семья после повторного инцидента, пока неизвестно.