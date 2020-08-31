«Работу будем продолжать»: Радий Хабиров рассказал о ходе строительства жилья в Башкирии

С начала года в Башкортостане 660 обманутых дольщиков получили жилье, еще почти 250 человек – право на выплаты. Об этом Глава республики доложил на совещании по вопросам социально-экономического развития регионов Приволжского федерального округа.

По словам Радия Хабирова, в 2019 за счет бюджета достроили 15 домов, решили проблемы почти две тыс. граждан. В этом году на очереди 1 305 обманутых дольщиков. Для завершения строительства 65 домов необходима поддержка по федеральной программе ДОМ.РФ. Руководитель региона также подвел общую статистику: за 7 месяцев ввели более 1 млн.200 квадратных метров жилья. Этот показатель на 6% выше по сравнению с 2019.