В Башкирии трагически погиб 17-летний мотоциклист

В Сибае произошла страшная трагедия. На дорогах города погиб 17-летний мотоциклист. Подробности инцидента рассказала Госавтоинспекция РБ.

30 августа поздней ночью на улице Белова проезжал 17-летний житель Баймакского района. Парень на мотоцикле «Racer JS» случайно наехал на бордюрный камень справа и не смог удержать железного коня. Молодой человек получил серьёзные травмы, которые оказались несовместимы с жизнью.

Оказалось, у парня не было водительских прав. А сам мотоцикл не был зарегистрирован. Сотрудники ГИБДД расследуют трагический случай.

Фото: ГИБДД РБ. 