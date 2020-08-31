В Башкирии трагически погиб 17-летний мотоциклист

В Сибае произошла страшная трагедия. На дорогах города погиб 17-летний мотоциклист. Подробности инцидента рассказала Госавтоинспекция РБ.
30 августа поздней ночью на улице Белова проезжал 17-летний житель Баймакского района. Парень на мотоцикле «Racer JS» случайно наехал на бордюрный камень справа и не смог удержать железного коня. Молодой человек получил серьёзные травмы, которые оказались несовместимы с жизнью.
Оказалось, у парня не было водительских прав. А сам мотоцикл не был зарегистрирован. Сотрудники ГИБДД расследуют трагический случай.
Фото: ГИБДД РБ.