В России зарегистрировано 4993 новых зараженных коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по зараженным в России. Так, за сутки выявили 4993 человек с подтвержденным COVID-19. Общее количество зараженных приближается к 1 миллиону.
За всё время пандемии в стране зарегистрировали 995 319 больных коронавирусом. Однако одновременно болеют только 168 756 человек. Этот показатель увеличился за сутки на 2505.
Количество выздоровевших за сутки оказалось 2405 человек (за всё время — 809 387). А количество летальных случаев также изменилось — за сутки зарегистрировано 83 смерти (за всё время — 17 176).