В России зарегистрировано 4993 новых зараженных коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по зараженным в России. Так, за сутки выявили 4993 человек с подтвержденным COVID-19. Общее количество зараженных приближается к 1 миллиону.

За всё время пандемии в стране зарегистрировали 995 319 больных коронавирусом. Однако одновременно болеют только 168 756 человек. Этот показатель увеличился за сутки на 2505.