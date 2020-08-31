Стало известно, кто будет отвечать за вспышки коронавируса в школах

Уже завтра у школьников России начинается новый учебный год. На этот раз он будет особенным из-за пандемии коронавируса. Риск нового всплеска болезни очень большой.

По словамРадия Хабирова, всё пройдёт хорошо, если в школах будут строго соблюдаться все антикоронавирусные правила. Иллюзий не должно быть, подчёркивает Глава Башкирии. Он также заявил, что обстановка будет зависеть от директоров школ и глав муниципалитетов.