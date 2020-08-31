В Уфе в выходные прошли медовые ярмарки

В Уфе развернулись очередные медовые ярмарки. Площадки со сладкой продукцией были организованы в каждом районе столицы.

В Демском свой товар представили пчеловоды из 10 районов республики. Липовый, цветочный, бортевой, донниковый и даже мед из иван-чая – башкирский бренд был представлен во всем многообразии. Кроме того, можно было приобрести мед в сотах и прополис.