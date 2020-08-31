Некоторые доклады на совещании в правительстве будут идти на башкирском языке

Нужно широкое освещение в СМИ, чтобы люди могли знакомиться с историей национальных костюмов, их особенностями. Нужно организовать ярмарки и выставки, чтоб люди могли бы приобрести какие-то элементы костюма, аксессуары. Прошу не сводить участие только к работникам образования и культуры, а привлекать другие сферы. Уверен, что государственные и муниципальные служащие станут примером уважительного отношения к своим корням, образцом делового этностиля. Очень важна популяризация мужского делового костюма среди молодежи.

Фанур Ягафаров