Некоторые доклады на совещании в правительстве будут идти на башкирском языке
На оперативном совещании в правительстве Башкирии обсудили предстоящий праздник – День национального костюма народов Башкирии. О подготовке к мероприятию рассказал вице-премьер Фанур Ягафаров.
Праздник по больше части пройдёт в онлайн-формате. А 11 сентября в 19:00 на площадке за Конгресс-холлом состоится большой хоровод, в котором примут участие все желающие в национальных костюмах.
Нужно широкое освещение в СМИ, чтобы люди могли знакомиться с историей национальных костюмов, их особенностями. Нужно организовать ярмарки и выставки, чтоб люди могли бы приобрести какие-то элементы костюма, аксессуары. Прошу не сводить участие только к работникам образования и культуры, а привлекать другие сферы. Уверен, что государственные и муниципальные служащие станут примером уважительного отношения к своим корням, образцом делового этностиля. Очень важна популяризация мужского делового костюма среди молодежи.
Фанур Ягафаров
Фанур Ягафаров выступал на башкирском языке, а на экране выводились русские субтитры. Радий Хабиров пояснил, что теперь каждый может выступать на родном языке, так как техническое оснащение позволяет переводить текст синхронно.
В нашей многонациональной республике теперь можем это себе позволить. Что касается Дня национального костюма, хотел бы напомнить, что это не культурно-досуговые мероприятия. Это история сохранения традиций, культуры — многих народов, не только башкирского. Я периодически надеваю костюм с национальными элементами, и надену его 11 сентября.