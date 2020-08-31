В Башкирии появится новый закон о детях

В сентябре этого года в Башкирии хотят узаконить право маленьких детей на "тихий час".

Депутаты предлагают запретить все шумные работы в общежитиях и многоквартирных домах с 13:00 до 15:00. В это время мамы обычно укладывают своих малышей спать. Звуки строительных работ мешают сну детишек.

Для нарушителей «тихого часа» предлагаются следующие наказания: для физических лиц – от 1000 до 2000 рублей, для должностных – от 3000 до 5000 рублей, для юридических – от 10 000 до 15 000 рублей.

Новый закон не будет распространяться на жителей новостроек. Жильцам дадут полтора года для обустройства квартиры, но по истечению срока запрет нужно будет соблюдать.