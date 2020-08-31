В Башкирии появится новый закон о детях

В сентябре этого года в Башкирии хотят узаконить право маленьких детей на "тихий час".
Депутаты предлагают запретить все шумные работы в общежитиях и многоквартирных домах с 13:00 до 15:00. В это время мамы обычно укладывают своих малышей спать. Звуки строительных работ мешают сну детишек.
Для нарушителей «тихого часа» предлагаются следующие наказания: для физических лиц – от 1000 до 2000 рублей, для должностных – от 3000 до 5000 рублей, для юридических – от 10 000 до 15 000 рублей.
Новый закон не будет распространяться на жителей новостроек. Жильцам дадут полтора года для обустройства квартиры, но по истечению срока запрет нужно будет соблюдать.
Исключение также сделали для чрезвычайных ситуаций. «Тихий час» можно будет нарушить, если нужно ликвидировать коммунальную аварию.