В Башкирии появился третий автоклуб

Третий автоклуб в Башкирии прибыл в Зилаирский район. Передвижной многофункциональный мобильный культурный центр на колесах позволяет проводить любые культурно-массовые мероприятия. Появление автоклуба стало возможным благодаря реализации национального проекта «Культура» , утвержденного майским указом Владимира Путина.

Благодаря такому многофункциональному центру мероприятия можно проводить на любых территориях, куда сможет проехать автоклуб: в парках, местах отдыха, на открытых летних и зимних площадках.

Так как в Зилаирском районе клубы есть только в 22 населенных пунктах из 53, автоклуб может стать спасением для местных жителей. Появление подобных центров запланировано ещё в двух районах Башкирии.