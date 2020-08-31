На улицы Уфы выехали 50 новых автобусов

На улицы Уфы выехали еще 50 новых городских автобусов. Башкортостан первым в России закупил партию маршруток марки «Вектор Некст», которые произведены на Павловском автобусном заводе. Ключи от машин, которые пополнили парк «Башавтотранса», вручил сегодня Радий Хабиров.

Глава республики осмотрел выставочный образец. Его особенность в том, что передвигаться на нем могут и маломобильные граждане. Автобусы среднего класса оборудованы системами навигации, кондиционерами и отвечают современным требованиям безопасности.