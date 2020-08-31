В Башкирии активно проводятся лесовосстановительные работы

В Башкирии полным ходом идёт реализация федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», который был утверждён президентом России Владимиром Путиным.

На конец августа 2020 года лесовосстановительные работы проведены на 7200 га земли, что составляет половину запланированных объёмов.

Также Башкирия участвует во всероссийских акциях по посадке деревьев. В сентябре-октябре этого года пройдёт подобная акция, которая объединяет большое количество участников и включает в себя ряд важных направлений.

Кроме этого, Министерство лесного хозяйства Башкирии напоминает всем жителям о том, что с 22 июня 2020 действует противопожарный режим. С 1 марта по 31 августа текущего года на всех категориях земель было зарегистрировано 697 термоточек, из которых 122 подтвердились как лесные пожары. Общая площадь всех точек – 18, 1 га.