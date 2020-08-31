В Башкирии автовладельцам доплатят за переход на газ

До 400 тысяч рублей субсидий могут получить те, кто предпочтет бензину газ. Речь о переоборудовании машин на экологичный вид топлива. Башкирия вошла в число 23 регионов, где запущена госпрограмма перевода транспорта на метан.
Так, автовладельцам возместят до 1/3 от стоимости газобаллонного оборудования и работ по его установке, а представителям малого и среднего бизнеса – до 2/3. Всё, что недоплатил водитель, внесет государство.
Параллельно аналогичную программу реализует «Газпром», субсидируя от 30% затрат. Можно участвовать в двух программах одновременно, пояснили в Гострансе Башкирии. Для легкового автомобиля сумма субсидии варьируется от 54 до 84 тыс. руб.
Для автобусов и больших грузовиков максимальное возмещение составит 400 тыс. руб.