В Башкирии обезвредили потенциальных браконьеров

В три часа ночи егеря Ассоциации охотников и рыболовов республики заметили подозрительный автомобиль на опушке леса. Примечательно, что любая охота в это время суток запрещена. Сначала водитель попытался скрыться, но после короткой погони инспекторам удалось остановить внедорожник. Внутри находились три человека, при них было оружие – карабины и гладкоствольное ружье, а также прибор ночного видения.