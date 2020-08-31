Министр здравоохранения Башкирии рассказал о том, как не заболеть гриппом

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин рассказал о том, как предупредить сезонный грипп. Мерами профилактики он поделился в соцсетях.

Свой пост Максим Забелин начал с того, что напомнил всем жителям об окончании лета и приходе осени. Кроме прекрасных видов осень приносит с собой и сезонный грипп. Далее министр здравоохранения рассказал о шести простых мерах, которые помогут избежать заражения гриппом и ОРВИ.

Очень важно принимать витамины А, В, С и D. Обязательно нужно проветривать помещение, делать влажную уборку. Не менее важно заниматься спортом, соблюдать правильный режим питания и сна. И последним пунктом Максим Забелин выделил вакцинацию.