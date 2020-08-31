Радий Хабиров сравнил свое лето в 2020 году с фильмом ужасов

Радий Хабиров честно признался о своих впечатлениях о прошедшем лете. Самое теплое и солнечное время года прошло в 2020 совсем непросто. Глава Башкирии отметил, что в этом году республике и ему самому пришлось пройти через многое.
На встрече с медицинскими инспекторами одна из студенток задала Главе региона каверзный вопрос из школьной программы – как я провёл лето. Радий Хабиров честно отметил, что это лето стало почти фильмом ужасов. Республике пришлось столкнуться и с опасным вирусом, и с проблемами экологии, и с вопросом гражданских прав.