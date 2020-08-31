Радий Хабиров сравнил свое лето в 2020 году с фильмом ужасов

Есть такой фильм ужасов –«Я знаю, как вы провели это лето». Вот у меня примерно так. Может быть, и не как в фильме ужасов, конечно, но невероятно тяжелое. Оно было тяжелое и для вас, оно для людей наших, для жителей республики, для страны невероятно тяжелое во всех смыслах. Сложное лето было, но самое главное, что все живы, работаем, головы не опустили, поднаторели, стали опытнее. Мне кажется, в республике многие почувствовали товарищеское плечо. Я бы не хотел, чтобы такое лето повторялось, честное слово.

Радий Хабиров