Погода на 1 сентября в Башкирии: летняя жара в разгар осени

Вот и закончилось лето. Сегодня первый день осени. Дни становятся всё короче и короче, а по вечерам - холоднее. Но поводов грустить нет. Только посмотрите, сколько цветов показывает нам природа осенью. Она - самый настоящий романтик.

Редакция bash.news узнала, какая погода будет 1 сентября в Башкирии

Погода в Уфе на 1 сентября

В Уфе будет жарко и солнечно

Утром температура воздуха составит +17 градусов. К 11:00 потеплеет до +24. В 17:00 будет +28 градусов.

Максимальная скорость ветра – 10 метров в секунду

Погода в Стерлитамаке на 1 сентября

В Стерлитамаке тоже тепло и нет ветра

В 8:00 будет +16. К полудню потеплеет до +23. В 17:00 будет +28 градусов.

Погода в Нефтекамске на 1 сентября

В Нефтекамске тоже жара

В 8:00 температура воздуха составит +18 градусов. К полудню потеплеет до +23. К 17:00 обещают +28 градусов.

Ветер усилится аж до 14 метров в секунду

Погода в Октябрьском на 1 сентября

В Октябрьском будет сильный ветер и жаркая погода

Температура в 8:00 составит +18 градусов. К полудню потеплеет до +25. В 17:00 будет +28 градусов.

Несмотря на жару, в Нефтекамске будет также дуть ветер до 12 метров в секунду

Погода в Белорецке на 1 сентября

В Белорецке тоже будет тепло

Утром температура составит +15 градусов. К 11:00 потеплеет до +22. В 17:00 ожидается повышение температуры до +25.

Ветер – до 10 метров в секунду

Погода в Кумертау на 1 сентября

В Кумертау будет тепло

В 8:00 температура воздуха составит +15. В 11:00 будет уже +21. К 17:00 потеплеет до +26.