Погода на 1 сентября в Башкирии: летняя жара в разгар осени

Вот и закончилось лето. Сегодня первый день осени. Дни становятся всё короче и короче, а по вечерам - холоднее. Но поводов грустить нет. Только посмотрите, сколько цветов показывает нам природа осенью. Она - самый настоящий романтик.
Редакция bash.news узнала, какая погода будет 1 сентября в Башкирии
Погода в Уфе на 1 сентября
В Уфе будет жарко и солнечно
Утром температура воздуха составит +17 градусов. К 11:00 потеплеет до +24. В 17:00 будет +28 градусов.
Максимальная скорость ветра – 10 метров в секунду
Погода в Стерлитамаке на 1 сентября
В Стерлитамаке тоже тепло и нет ветра
В 8:00 будет +16. К полудню потеплеет до +23. В 17:00 будет +28 градусов.
Погода в Нефтекамске на 1 сентября
В Нефтекамске тоже жара
В 8:00 температура воздуха составит +18 градусов. К полудню потеплеет до +23. К 17:00 обещают +28 градусов.
Ветер усилится аж до 14 метров в секунду
Погода в Октябрьском на 1 сентября
В Октябрьском будет сильный ветер и жаркая погода
Температура в 8:00 составит +18 градусов. К полудню потеплеет до +25. В 17:00 будет +28 градусов.
Несмотря на жару, в Нефтекамске будет также дуть ветер до 12 метров в секунду
Погода в Белорецке на 1 сентября
В Белорецке тоже будет тепло
Утром температура составит +15 градусов. К 11:00 потеплеет до +22. В 17:00 ожидается повышение температуры до +25.
Ветер – до 10 метров в секунду
Погода в Кумертау на 1 сентября
В Кумертау будет тепло
В 8:00 температура воздуха составит +15. В 11:00 будет уже +21. К 17:00 потеплеет до +26.
Ветра не будет