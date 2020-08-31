Ущерб от приватизации БСК в Башкирии составил 34 млрд рублей

Специалисты оценили ущерб, нанесённый приватизацией Башкирской содовой компании.

Ущерб от приватизации БСК был оценен в 34 млрд рублей. Об этом сообщил Глава Башкирии Радий Хабиров в интервью РБК.

По поручению Президента мы очень активно расследовали и изучали этот вопрос и на основе доводов сегодня отправили в Арбитражный суд республики наше исковое заявление в качестве третьего лица. Суть наших требований очень простая — мы считаем, что сделка по размытию акций "Соды" и потеря управления предприятием республикой в 2007–2013 годах является незаконной, поэтому мы требуем возврата акций в собственность республики Башкортостан.

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Напомним, ранее Владимир Путин поручил республиканским властям совместно с Генпрокуратурой проверить сделку по передаче компании в частные руки, в результате которой доля Башкирии в БСК «размылась» с 62 процентов акций до 38. Таким образом государство перестало играть решающую роль в деятельности холдинга.

Обратил внимание Путин и на сверхприбыли, которые тратились не на модернизацию предприятия, а уходили в оффшоры. Дело взял под свой личный контроль руководитель СК России Александр Бастрыкин, в Арбитражный суд подан иск о незаконной приватизации БСК.

Фото: АО «Башкирская содовая компания».