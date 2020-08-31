Ущерб от приватизации БСК в Башкирии составил 34 млрд рублей

По поручению Президента мы очень активно расследовали и изучали этот вопрос и на основе доводов сегодня отправили в Арбитражный суд республики наше исковое заявление в качестве третьего лица. Суть наших требований очень простая — мы считаем, что сделка по размытию акций "Соды" и потеря управления предприятием республикой в 2007–2013 годах является незаконной, поэтому мы требуем возврата акций в собственность республики Башкортостан.

Радий Хабиров, Глава Башкирии