Ущерб от приватизации БСК в Башкирии составил 34 млрд рублей

Специалисты оценили ущерб, нанесённый приватизацией Башкирской содовой компании.
Ущерб от приватизации БСК был оценен в 34 млрд рублей. Об этом сообщил Глава Башкирии Радий Хабиров в интервью РБК.
Напомним, ранее Владимир Путин поручил республиканским властям совместно с Генпрокуратурой проверить сделку по передаче компании в частные руки, в результате которой доля Башкирии в БСК «размылась» с 62 процентов акций до 38. Таким образом государство перестало играть решающую роль в деятельности холдинга.
Обратил внимание Путин и на сверхприбыли, которые тратились не на модернизацию предприятия, а уходили в оффшоры. Дело взял под свой личный контроль руководитель СК России Александр Бастрыкин, в Арбитражный суд подан иск о незаконной приватизации БСК.
Фото: АО «Башкирская содовая компания».