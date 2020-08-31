Девушка-комбайнер из Башкирии рассказала, как попала в Instagram Радия Хабирова

Вместо летнего отдыха – трудовые будни. Наравне с опытными механизаторами на полях республики работают студенты Башкирского аграрного университета. В Буздякском районе за руль комбайна и вовсе села девушка.

Под кондиционером и с музыкой, но не за рулем легкового автомобиля, а на комбайне. Сначала прошла стажировку, и уже неделю плечом к плечу с механизаторами Алия Фатхиева трудится в поле.

Это была моя личная инициатива. Я учусь на механическом факультете, и проходить практику на поле – моё. Я хотела попробовать работать на комбайне, узнать, как он именно работает, все пошагово. Моя мечта сбылась. Алия Фатхиева, студентка Башкирского государственного аграрного университета

Не в качестве помощника, а полноценным механизатором. И это не просто практика, а труд, за который Алия получает деньги. За рабочий день студентка четвертого курса намолачивает в среднем 12 бункеров зерна. От своих старших коллег девушка старается не отставать.

С первых дней она уже начала помогать ребятам ремонтировать комбайны. Вот сейчас она сама за рулем и неплохо справляется. Азат Хаматшин, механизатор

«Когда смотришь на Алию Фатхиеву, хрупкую и нежную девушку, как-то сложно представить тонны зерна, которые она уже намолотила», – написал Радий Хабиров на своей странице в социальных сетях.

Приезжали двое мужчин из Минсельхоза, попросили показать, как я работаю. В этот момент он меня засняли. На следующий день посыпались многочисленные сообщения о том, что я на странице Радия Хабирова. Я об этом даже не знала, потому что я работаю в поле. Алия Фатхиева, студентка Башкирского государственного аграрного университета

Времени нет даже заглянуть в телефон. В поле аграрии находятся по 12 часов. Пока светит солнце, барабан комбайна не останавливается. Лишь небольшие перерывы на обед и ужин.

Уборка в целом идет хорошо, погода позволяет, урожайность. Сейчас вот убираем яровой ячмень в среднем урожайность 31 центнер с гектара. Ильфат Халитов, агроном хозяйства