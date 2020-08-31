Девушка-комбайнер из Башкирии рассказала, как попала в Instagram Радия Хабирова

Вместо летнего отдыха – трудовые будни. Наравне с опытными механизаторами на полях республики работают студенты Башкирского аграрного университета. В Буздякском районе за руль комбайна и вовсе села девушка.
Под кондиционером и с музыкой, но не за рулем легкового автомобиля, а на комбайне. Сначала прошла стажировку, и уже неделю плечом к плечу с механизаторами Алия Фатхиева трудится в поле.
Не в качестве помощника, а полноценным механизатором. И это не просто практика, а труд, за который Алия получает деньги. За рабочий день студентка четвертого курса намолачивает в среднем 12 бункеров зерна. От своих старших коллег девушка старается не отставать.
«Когда смотришь на Алию Фатхиеву, хрупкую и нежную девушку, как-то сложно представить тонны зерна, которые она уже намолотила», – написал Радий Хабиров на своей странице в социальных сетях.
Времени нет даже заглянуть в телефон. В поле аграрии находятся по 12 часов. Пока светит солнце, барабан комбайна не останавливается. Лишь небольшие перерывы на обед и ужин.
С раннего утра и до позднего вечера. Сельчане стараются использовать каждый погожий час. Ведь на полях ещё остаются сотни тысяч центнеров зерна, которое нужно убрать до проливных дождей. И в этом готова помочь героиня нашего сюжета Алия, которая наравне с маститыми механизаторами в эти дни сидит за штурвалом комбайна.