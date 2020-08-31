ХК «Салават Юлаев» представил новую форму и логотип

Сегодня руководство клуба провело пресс-конференцию перед началом сезона. Представители команды прокомментировали последние новости из стана юлаевцев. Больше других журналистов волновало финансирование.
«Салават Юлаев» по-прежнему ставит перед собой самые высокие цели. Эти слова руководства уфимского хоккейного клуба прозвучали на фоне сообщений прессы о проблемах со спонсорами и финансированием. Есть ли они на самом деле, ответил генеральный директор.
Плюс к этому издержки финансирования, судя по всему, скажутся на бюджете родителей воспитанников юлаевской школы олимпийского резерва. Для юных хоккеистов младше 2009 года рождения планируется ввести так называемый родительский взнос.
Также на пресс-конференции генеральный директор юлаевцев рассказал, что клуб обратился в арбитражный суд и ждет даты рассмотрения апелляции касательно штрафа за превышение потолка зарплат КХЛ в прошлом сезоне.
Сегодня же клуб представил игровую форму на следующий сезон. На нее был нанесен обновленный логотип «Салавата Юлаева».