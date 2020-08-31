ХК «Салават Юлаев» представил новую форму и логотип

Сегодня руководство клуба провело пресс-конференцию перед началом сезона. Представители команды прокомментировали последние новости из стана юлаевцев. Больше других журналистов волновало финансирование.

«Салават Юлаев» по-прежнему ставит перед собой самые высокие цели. Эти слова руководства уфимского хоккейного клуба прозвучали на фоне сообщений прессы о проблемах со спонсорами и финансированием. Есть ли они на самом деле, ответил генеральный директор.

Мы уже около трех лет не финансируемся «Роснефтью». Нас финансирует «Фонд социальных целевых программ». Мы ощущаем издержки финансирования. Но на основных командах системы это не сказывается. Это сказывается на других вещах. Александр Курносов, генеральный директор ХК «Салават Юлаев»

Плюс к этому издержки финансирования, судя по всему, скажутся на бюджете родителей воспитанников юлаевской школы олимпийского резерва. Для юных хоккеистов младше 2009 года рождения планируется ввести так называемый родительский взнос.

Мы хотим внедрить такую практику, потому что очень много ребят. Несколько не хватает нам финансирования, по бюджетным нормам, которые мы сейчас вводим. Александр Курносов, генеральный директор ХК «Салават Юлаев»

Также на пресс-конференции генеральный директор юлаевцев рассказал, что клуб обратился в арбитражный суд и ждет даты рассмотрения апелляции касательно штрафа за превышение потолка зарплат КХЛ в прошлом сезоне.

Чемпионат завершился досрочно. Клуб, идя на превышение потолка зарплат, рассчитывает получить максимальное количество прибыли из этого. Если бы мы понимали, что наша цель – первый раунд, мы бы не превышали потолок настолько. Александр Курносов, генеральный директор ХК «Салават Юлаев»