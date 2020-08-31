В Уфе открылась уникальная лаборатория для животных

В Уфе в День ветеринара открылась клинико-диагностическая лаборатория для животных. КДЛ появился на базе Уфимской городской ветстанции. Теперь все анализы будут делать на месте в короткие сроки.

С ними во многом, как с детьми. Они тоже реагирует на ласковый голос, интонацией их можно успокоить. И точно также они не могут сказать о том, что у них болит. Часто правильный диагноз удается поставить благодаря анализам. Альбина своих ориенталов, так называется порода хвостатых красавиц, привела на плановый осмотр. Каждый год Хонда и Тесса сдают анализы. Раньше кровь приходилось отправлять в Москву.

Сейчас же анализы достаточно отнести в соседнее помещение. Пару часов и результаты готовы. У Уфимской ветстанции появилась своя собственная клинико-диагностическая лаборатория. Теперь врачи могут проводить биохимические и гематологические анализы, ПЦР-диагностику. Как кошкам и собакам, так птицам и хорькам.

Вместо актового зала теперь современная лаборатория. Сейчас хозяевам четвероногих часто приходится ездить за медпомощью в более укомплектованные регионы. Но Уфа, наоборот, может стать местом притяжения. В планах – создать в Башкортостане центр ветеринарной медицины. По принципу республиканской больницы, но только для животных.

А не так давно в республике появилась скорая помощь для животных. Еще один кирпичик в строительстве системы ветслужбы. Более 1,5 тыс. вызовов за восемь месяцев. Днем и ночью. В госветлечебницу, рассказывает Азат Зиганшин, возвращаются опытные врачи, ушедшие отсюда несколько лет назад. Растут зарплаты, создаются условия. Лучших сегодня наградили в честь профессионального праздника.