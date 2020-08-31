В Башкирии проверят здоровье сельских жителей

В населенные пункты Башкирии вновь отправились автопоезда с медиками. В составе бригад – специалисты из республиканских и городских медучреждений с современным оборудованием. Их задача – организовать массовые осмотры жителей в деревнях и селах, и в случае необходимости направить на лечение. Один из таких поездов сегодня начал работу в Кармаскалинском районе.

Измерить давление и пройти ЭКГ. Заключение кардиолога Ильшату Хасанову нужно, чтобы устроиться на работу. Мужчина будет работать в составе мостотряда №30, который ведет строительство переправы через реку Белую в Уфе. И здоровье должно быть отменным. Удачно совпало, что Ильшату не пришлось ехать в райцентр на прием, а врач приехал в его деревню.

Из-за эпидобстановки правила проведения осмотра самые строгие. Прежде чем попасть на прием жителям Улукулево нужно было пройти термометрию.

К слову, чтобы сделать снимок грудной клетки, выстроилась целая очередь. Сегодня здесь дежурил передвижной флюорографический кабинет. В здании ФАПа можно было сдать анализ крови на сахар и холестерин. Но больше всего желающих стремилось попасть к офтальмологу. Кого-то уже подводит зрение, а кому-то нужна консультация по подбору очков. А чтобы узнать, есть ли риск развития глаукомы, сельчане проверяли внутриглазное давление.

Прием вели более десяти специалистов. Коллегам из Кармаскалинской ЦРБ помогали врачи Республиканского противотуберкулезного диспансера, женской консультации 21-й уфимской больницы и врачебно-физкультурного диспансера.