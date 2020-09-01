Следствие ищет в приватизации БСК в Башкирии признаки мошенничества

Глава Башкирии Радий Хабиров и министерство земельных и имущественных отношений республики направили заявление в Следственный комитет России с просьбой проверить совершённые в 2007-2013 годах сделки с акциями АО «Сода» на мошенничество.

По словам властей Башкирии, действиями руководства АО «Сода» в 2007-2013 годах Башкирии был нанесён ущерб в 34 млрд рублей. Об этом сообщила «Коммерсанту» глава министерства земельных и имущественных отношений республики Наталья Полянская.

В связи с этим власти республики направили заявление в Следственный комитет России и иск в Арбитражный суд Башкирии с целью опротестовать сделки с содовой компанией. Предполагается вернуть АО «Соду» в собственность республики, как это было до 2007 года.

По статье 159 УК РФ уже идут следственные работы. Глава министерства земельных и имущественных отношений Башкирии дала свои показания. Она подтверждает, что республике действительно был нанесён ущерб. Следствие на данный момент выясняет природу сделок и устанавливает виновных лиц.

Следует отметить, что вопрос о пересмотре приватизации АО «Соды» не стоит. До 2007 года предприятие принадлежало Башкирии по праву. Оно вернётся в собственность республики, а вся прибыль будет поступать в республиканский бюджет.