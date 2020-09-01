В Башкирии стали чаще рожать третьих и четвёртых детей

В столице Башкирии на 1 января 2020 года численность населения составила 1 140 273 человека. О ситуации с рождаемостью рассказала начальник отдела государственной статистики в столице РБ Оксана Даянова.

С 2017 года начало снижаться число женщин репродуктивного возраста. При этом растёт количество вторых и третьих детей в семьях. Например, в 2000 году доля первенцев составляла 68,5 %, а в 2019 стало 42,5%. Доля вторых и третьих детей наоборот выросла: было 30,4 %, стало 54,1 %. Четвёртых и более детей в семьях также стало больше.