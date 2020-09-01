Жителю Башкирии отменили наказание за новость о коронавирусе

Верховный суд Башкирии отменил наказание в виде штрафа для предпринимателя из Давлеканово.

На своей странице в марте месяце предприниматель написал пост о том, что в больнице находятся двое пациентов с подозрением на коронавирус. Администрация Давлекановского района обратилась в полицию, на бизнесмена завели уголовное дело.

Во время судебного процесса мужчина рассказал о том, что на тот момент у него было подтверждение на то, что в районе с подозрением на инфекцию госпитализировали 10 человек, среди которых были и его знакомые. Кроме этого, один из знакомых предпринимателя, у которого подозревали COVID-19, умер.

В районном суде признали вину бизнесмена. Его оштрафовали на 30 000 рублей. Была представлена справка от Давлекановской ЦРБ, которая подтверждала, что на тот момент заражённых в больнице не было. После этого мужчина подал апелляцию.