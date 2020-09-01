В Башкирии водитель слетел на машине в кювет и погиб

Ночью в Башкирии зафиксирована ещё одна смертельная авария. В Зианчуринском районе на автодороге Магнитогорск-Ира машина съехала в кювет и перевернулась. Водитель получил серьёзные травмы.

За рулем «Ниссан Тина» находился 33-летний местный житель. Мужчина допустил съезд в кювет – машина перевернулась и зажала несчастного внутри. Водитель получил травмы, которые оказались несовместимы с жизнью.

Помочь несчастному не было шанса – он погиб сразу на месте аварии. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГИБДД. За последние сутки в автомобильных авариях погибли 4 человека, а 9 серьёзно пострадали.