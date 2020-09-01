В Уфе планируют закрыть covid-госпиталь при БГМУ

В башкирской столице планируется закрыть госпиталь для больных коронавирусом при БГМУ. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

Медицинское учреждение уже какое-то время не принимает ковид-пациентов. Уже с 28 августа в госпиталь не поступают заболевшие коронавирусом. Закрытие учреждения связано со снижением количества больных COVID-19. Напомним, по последним данным, в стационарах Башкирии лежали 68 пациентов, 9 из которых находились в тяжёлом состоянии, а одному требовался аппарат ИВЛ.